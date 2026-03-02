Інше

Зірка Інтер Маямі відзначився не лише магічною грою та голами в дербі Флориди, а й зухвалим жестом на адресу наставника суперників Оскара Парехи.

Аргентинський геній Ліонель Мессі знову опинився в центрі уваги медіа. Цього разу — не лише завдяки своїм розкішним голам, а й через відвертий тролінг під час напруженого дербі між Інтер Маямі та Орландо Сіті (4:2).

Ще до того, як Мессі забив свій другий м'яч у грі, між ним та головним тренером Орландо Оскаром Парехою виникла емоційна словесна перепалка. Напруга витала в повітрі, але аргентинець знайшов фірмовий спосіб відповісти на всі претензії.

Блискуче виконавши штрафний удар і поставивши переможну крапку в матчі (перемога «Інтер Маямі» 4:2 після відставання у два м'ячі), Мессі не відмовив собі в задоволенні покепкувати з тренера суперників.

Під час святкування голу восьмиразовий володар Золотого м'яча подивився в бік лави запасних Орландо і зробив характерний рух рукою, імітуючи підпис. Він ніби саркастично запитував у розлюченого Парехи: "Може, хочеш мій автограф?".

У соціальних мережах фанати залишилися у захваті від такого дерзкого боку Лео. Він вкотре довів, що вміє відповідати критикам феноменальною грою на полі.