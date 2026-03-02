Англія

Головного тренера Арсенала здивувало нетипове запитання стурбованого журналіста.

Після надзвичайно напруженого лондонського дербі, у якому Арсенал на стадіоні Емірейтс здобув важку перемогу над Челсі з рахунком 2:1, головний тренер канонірів Мікель Артета став учасником доволі незвичної ситуації.

Традиційне обговорення тактики, травм та перипетій на полі раптово перервалося, коли один із присутніх журналістів висловив стурбованість здоров'ям іспанського фахівця. Репортеру здалося, що під лівим оком наставника з'явився синець.

"Вибачте, можливо, це просто таке освітлення, але виглядає так, ніби у вас синець під оком, — обережно зауважив журналіст, вирішивши відійти від футбольних тем.

Артета, очевидно не очікуючи такого запитання, від несподіванки нахилився вперед і обмацав своє обличчя під оком. Зрозумівши, що репортер справді просто щиро захвилювався за його самопочуття, тренер розсміявся.

"Зі мною все дуже добре, дякую! Я зараз просто підійду і обійму вас. Дуже дякую, що потурбувалися про мене! Зі мною все чудово", — з посмішкою відповів наставник лондонців.

За словами свідків, після завершення заходу Артета дотримав слова, і вони з репортером дійсно по-дружньому обійнялися.

Нагадаємо, що Арсенал відкрив рахунок завдяки голу Вільяма Саліба, проте Челсі відігрався після автогола П'єро Інкапіє. Переможну крапку в матчі для команди Мікеля Артети поставив Юррієн Тімбер, що дозволило канонірам здобути надважливі три очки у чемпіонській гонці.