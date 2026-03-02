Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 березня 2026 року.

Ковалівський Колос у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги здобув перемогу наді львівськими Карпатами на полі суперників (1:0).

Команди розпочали гру з ідентичних зароблених пенальті, але так само схожим чином не змогли їх реалізувати.

А вже посеред другого тайму колектив Руслана Костишина скористався одним із стандартів, після чого втримував переможний рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Колос у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — Колос 1:0

Гол: Салабай, 62

На 14-й хвилині Бабукар Фаал (Карпати) не забив пенальті (воротар).

На 29-й хвилині Юрій Климчук (Колос) не забив пенальті (воротар).

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Лях — Чачуа (Квасниця, 83), Сапуга (Едсон, 58), Шах (Бруніньйо, 65) — Стеніо (Карабін, 83), Фаал, Костенко (Алькайн, 65).

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Станковські, 82), О. Демченко (Хрипчук, 90+2) — Гусол (Бондаренко, 82), Климчук, Салабай.

Попередження: Бурда, Станковські

На 79-й хвилині був вилучений Микита Бурда (Колос) (друге попередження).