Керманич Оболоні прокоментував перемогу над Рухом.

Київська Оболонь напередодні обіграла львівський Рух у домашньому матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександра Антоненко прокоментував виступ його команди.

"Дуже не простий матч, ми подякували гравцям за гру. Ми готувались та розуміли, який на нас очікуватиме суперник, тому хочу привітати всіх із цією перемогою. Руху ж бажаю успіхів. Я думаю, що в них усе попереду, непогана команда.

На зборах ми працювали з усіма наявними футболістами. Станом на зараз, хто більш упевнено виглядає на кожній позиції, той і буде грати. Хто пасуватиме під модель гри суперників, той і буде грати. Немає такого, що гравець досвідчений чи недосвідчений, молодий чи більш дорослий. Усі грають. Хто допомагає команді, той і гратиме.

Ті троє гравців, яких ми випустили на початку гри, а потім замінили, у них було своє завдання, і вони з ним упорались. Ми бачили, що їм уже тяжко, тому на їхні позиції вийшли інші гравці.

Третьяков? Нічого страшного, що він не проходив збори, ми підтягнемо його кондиції. Навіть якщо він буде в такому стані, який нас чи його десь не влаштовуватиме, то нічого страшного. Нічого складного тут немає.

Ми знали, що на власному полі ще не забивали у ворота Руху, але для нас було важливіше саме зіграти цю гру. Бо останній домашній матч ми програли 0:4, і сказати, що це була поразка за рахунком, ми б так не сказали. Тож ми налаштовували гравців саме на це.

Трансфери? Ми задоволені всіма наявними в обоймі гравцями, але не можна виключати, що хтось ще прийде", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме криворізький Кривбас.