Україна

Півзахисник Armat отримав синю картку та залишив поле на п’ять хвилин.

Під час поєдинку шостого туру української медіаліги між командами Ultimate та Armat (5:3) стався резонансний епізод. На старті другого тайму головний арбітр показав синю картку півзахиснику Armat Сергію Донцю.

Причиною дисциплінарного покарання стало використання футболістом російської мови на полі. Відповідно до регламенту турніру, синя картка означає тимчасове вилучення без права заміни на п’ять хвилин, тож 30-річний гравець був змушений залишити команду в меншості на цей період.

Сергій Донець раніше виступав на професійному рівні, зокрема захищав кольори ФК Нікополь.

Зазначимо, що мовне питання вже не вперше стає причиною інцидентів у медіалізі. Минулого року екснападник збірної України Євген Селезньов опинився в центрі дискусії після зауваження щодо використання російської мови під час матчу.