Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та ковалівський Колос.

Львівські Карпати та ковалівський Колос зіграють у вісімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Франсіско Фернандес, після поразки від донецького Шахтаря (0:3), використав із перших хвилин Сапугу та Шаха в центрі поля.

Руслан Костишин, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:2), залучив до стартового складу Бурду в центрі оборони, тоді як Теллес гратиме в центрі поля, а Гусол розташується праворуч в атаці.

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Лях — Чачуа, Сапуга, Шах — Стеніо, Фаал, Костенко.

Запасні: Мисак, Кліщук, Холод, Мірошніченко, Едсон, Ерікі, Бруніньйо, Чабан, Карабін, Квасниця, Алькайн, Вітор.



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко — Гусол, Климчук, Салабай.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Рухадзе, Поправка, Бондаренко, Хрипчук, Криворучко, Станковські, Денисенко, Алефіренко, Кане, Тахірі.