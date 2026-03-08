Інше

Відбувся черговий матч американського чемпіонату МЛС за участю Ліонеля Мессі.

Інтер Маямі у матчі регулярного чемпіонату МЛС у гостях обіграв Ді Сі Юнайтед з рахунком 2:1.

Команда Хав'єра Маскерано відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму зусиллями Родріго Де Пауля, після чого за десять хвилин перевагу Маямі подвоїв Ліонель Мессі. Господарі поля відповіли результативним ударом Тая Барібо на 75 хвилині.

Після трьох турів Інтер Маямі набрав шість очок і посідає четверте місце у Східній конференції МЛС, а в активі Ді Сі Юнайтед три бали та восьма позиція.