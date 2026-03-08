Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 березня 2026 року.

Завершилася 1473 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Підрозділи ГУР разом з іншими підрозділами Сил оборони зупинили наступ російських військ на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

🔸 Протягом першого дня Паралімпійських ігор українські спортсмени вибороли загалом шість медалей: три золота, одне срібло та дві бронзи. Так Україна зараз посідає перше місце в медальному заліку Паралімпіади.

🔸 Юнак, який збирався переховуватися в Україні після вбивства Трампа дроном, отримав довічне.

🔸 У ніч проти 7 березня росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під ударом російської ракети опинилась, зокрема, багатоповерхівка в Харкові. В ОВА повідомляли про 11 загиблих унаслідок атаки, серед них — двоє дітей.

🔸 Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що до Угорщини прибули російські агенти задля впливу на вибори. Він закликав прем’єр-міністра Віктора Орбана вислати їх.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 113 бойових зіткнень.



Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.



Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет та 58 авіаційних ударів – скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6562 дрони–камікадзе та здійснив 2471 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.



На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.



На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Графське, Вільча, Зибине та Піщане. Тривають дві штурмові дії противника.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового. Одна атака – триває.



На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки окупантів у районах Середнього, Нового Миру та Дробишевого. Триває одна штурмова дія.



На Слов’янському напрямку противник 12 разів намагався просунутися вперед у бік Платонівки, Рай–Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено. Три спроби покращити своє становище окупантами іще тривають.



На Краматорському напрямку агресор один раз атакував у районі Міньківки.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русиного Яру, Софіївка, Новопавлівка. Триває одна штурмова дія ворога.



На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 39 окупантів та 23 – поранено; знищено дві одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено дев’ять укриттів, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 артсистеми ворога. Знищено або подавлено 141 БпЛА різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Вербового та Новогригорівки.



На Гуляйпільському напрямку відбулися 11 атак окупантів: у районі Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого. Дві атаки тривають.



На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.



На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Зараз у Харкові тривають роботи на місці удару по житловому будинку – російський удар. Це була звичайна багатоповерхівка. Станом на зараз відомо, що десять людей загинули. Серед загиблих – діти. Дівчина, якій було 13 років, і хлопчик – йому було дев’ять. Мої співчуття рідним та близьким. Додатково залучені фахівці з інших областей для розбору завалів – з Полтавщини, із Сумщини. Шукають тіла людей під завалами. Страшний удар. Також 16 людей були поранені. Всім надається необхідна допомога. Масований удар, по цивільних. У Києві та в інших регіонах, зокрема, – по об’єктах енергетики.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!