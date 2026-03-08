Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 7 березня 2026 року.

Барселона у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги в гостях мінімально обіграла Атлетік Більбао (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 68 хвилині результативним ударом відзначився Ламін Ямаль.

Після 27 турів Барселона набрала 67 очок і лідирує у Ла Лізі, випереджаючи Реал Мадрид на чотири бали. В активі Атлетіка 35 очок та дев'яте місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік Більбао — Барселона у рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Атлетік — Барселона 0:1

Гол: Ямал, 68.

Атлетік: Сімон — Горосабель, Вівіан, Лапорт, Бойро — Рего (Весга, 69), Хаурегісар (Ед. Гарсія, 74) — І. Вільямс (Гурусета, 69), С. Санчес (Сансет, 46), Беренгер — У. Гомес (Наварро, 11).

Барселона: Ж. Гарсія — Канселу, Кубарсі, Е. Гарсія, Мартін — Берналь (Педрі, 46), Касадо (Араухо, 78) — Ямал, Ольмо (Фермін, 62), Рашфорд (Рафінья, 62) — Торрес (Левандовські, 62).

Попередження: Рего, Вівіан — Кубарсі.