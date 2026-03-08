Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 28-го туру італійської Серії А-2025/26 Мілан "прийматиме" Інтер.

Поєдинок відбудеться в неділю, 8 березня, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.29, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.53. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Інтер не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.32.

Коефіцієнтом 2.92 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Піо Еспозіто, тоді як потенційний гол Крістіана Пулішича — 3.77.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Жовтих карток у матчі: більше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.81.

Слідкуйте за матчем Мілан — Інтер на Football.ua.