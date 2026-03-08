Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Мілан — Інтер, Getty Images
08 березня 2026, 08:49
У рамках 28-го туру італійської Серії А-2025/26 Мілан "прийматиме" Інтер.
Поєдинок відбудеться в неділю, 8 березня, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.29, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.53. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Інтер не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.32.
Коефіцієнтом 2.92 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Піо Еспозіто, тоді як потенційний гол Крістіана Пулішича — 3.77.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Жовтих карток у матчі: більше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.81.
Слідкуйте за матчем Мілан — Інтер на Football.ua.