Черговий гол молодого українця.
Матвій Пономаренко, getty images
13 березня 2026, 21:49
Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував свій переможний гол у ворота Оболоні (2:1).
"Я думаю, звичайно, передача була важка, але, напевно, гравець Динамо скоріш бив в мою сторону, ніж віддавав передачу, щоб не обрізатись та не отримати контратаку. Так вийшло, що там був я, зачепився і забив гол.
Чесно, думав, що буде офсайд. Але потім мені сказали партнери по команді, що там затримався гравець Оболоні", — заявив Пономаренко.
У поточному сезоні УПЛ Матвій Пономаренко відіграв за Динамо дев'ять матчів та забив вісім голів.