Черговий гол молодого українця.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував свій переможний гол у ворота Оболоні (2:1).

"Я думаю, звичайно, передача була важка, але, напевно, гравець Динамо скоріш бив в мою сторону, ніж віддавав передачу, щоб не обрізатись та не отримати контратаку. Так вийшло, що там був я, зачепився і забив гол.

Чесно, думав, що буде офсайд. Але потім мені сказали партнери по команді, що там затримався гравець Оболоні", — заявив Пономаренко.

У поточному сезоні УПЛ Матвій Пономаренко відіграв за Динамо дев'ять матчів та забив вісім голів.