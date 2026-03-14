Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Оболонню.
Костянтин Вівчаренко, фото ФК Динамо Київ
14 березня 2026, 09:00
Динамо напередодні в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграло Оболонь на власному полі в столичному дербі.
Після завершення гри захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко прокоментував виступ власної команди.
"Неймовірні відчуття після гри. Головне — що перемогли, вважаю, по грі, адже ми створили дуже багато моментів, тож, на мою думку, рахунок закономірний.
Звісно, за рахунку 2:1 останні хвилини вийшли дуже нервовими, але добре, що закінчили матч з переможним рахунком, адже у нас вже був прикрий досвід восени минулого року.
Тренер Кендзьорек давав необхідні вказівки, а також ми втілювали на полі те, що награвали на тренуваннях.
На минулу гру в мене була застуда, але зараз почуваюсь добре, усе чудово", — заявив український виконавець.
У наступному турі Динамо гостюватиме в Олександрії.