Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Оболонню.

Динамо напередодні в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграло Оболонь на власному полі в столичному дербі.

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко прокоментував виступ власної команди.

"Неймовірні відчуття після гри. Головне — що перемогли, вважаю, по грі, адже ми створили дуже багато моментів, тож, на мою думку, рахунок закономірний.

Звісно, за рахунку 2:1 останні хвилини вийшли дуже нервовими, але добре, що закінчили матч з переможним рахунком, адже у нас вже був прикрий досвід восени минулого року.

Тренер Кендзьорек давав необхідні вказівки, а також ми втілювали на полі те, що награвали на тренуваннях.

На минулу гру в мене була застуда, але зараз почуваюсь добре, усе чудово", — заявив український виконавець.

У наступному турі Динамо гостюватиме в Олександрії.