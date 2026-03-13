Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 березня 2026 року.

Динамо Київ здобуло перемогу в столичному дербі над Оболонь у матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги — 2:1.

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму: після атаки правим флангом Устименко з другої спроби відправив м’яч у дальній нижній кут. Однак уже на 29-й хвилині Динамо зрівняло — Ярмоленко реалізував пенальті, призначений за гру рукою після удару Вівчаренка.

Ще до перерви кияни вийшли вперед: після швидкої комбінації на правому фланзі Пономаренко замкнув передачу на ближній стійці та забив переможний м’яч.

У другому таймі Динамо контролювало гру і не дозволило супернику створити реальні нагоди для камбеку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Оболонь у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:



Динамо Київ — Оболонь 2:1

Голи: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 — Устименко, 20

Динамо Київ: Нещерет — Коробов (Тимчик, 46), Біловар (Попов, 84), Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Буяльський, 70), Бражко, Яцик (Михайленко, 79) — Ярмоленко (Волошин, 70), Пономаренко, Редушко.

Оболонь: Федорівський — Полегенько, Жовтенко (Фещенко, 86), Ломницький, Семенов, Є. Шевченко — Нестеренко (Третьяков, 59), Волохатий, Черненко (Кулаковський, 69), Прокопенко (Теслюк, 86) — Устименко (Суханов, 69).

Попередження: Є. Шевченко, Фещенко