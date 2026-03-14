Черкаський ЛНЗ та Олександрія зіграють на черкаському Центральному стадіоні в двадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, після перемоги над рівненським Вересом (3:0), залучив до стартового складу Путрю на правому фланзі, тоді як Танковський гратиме в центрі поля.

Кирило Нестеренко, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:1), використав із перших хвилин Огаркова на лівому фланзі оборони, тоді як Фернандо та Фернандо гратимуть у центрі поля, а Цара долучиться до атаки.

ЛНЗ: Паламарчук — Муравський, Горін, Драмбаєв — Путря, Рябов, Дідик, Танковський, Кузик — Ассінор, Микитишин.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Якубу, Дайко, Г. Пасіч, Нонікашвілі, Пастух, Твердохліб, Авуду, Лепський, Кравчук, Беннетт.



Олександрія: Макаренко — Бутко, Беїратче, Кампуш, Боль, Огарков — Родрігеш, Фернандо, Мишньов — Ндіага, Цара.

Запасні: Долгий, Прокопенко, Андрейчик, Ващенко, Хмельовський, Шостак, Кремчанін, Черниш, Хуссейн, Шулянський, Кастільйо, Амарал.