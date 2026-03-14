Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 14 березня, розпочавшись о 13:00.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 ЛНЗ в Черкасах прийматиме аутсайдера чемпіонату Олександрію.

ЛНЗ — ОЛЕКСАНДРІЯ

СУБОТА, 14 БЕРЕЗНЯ, 13:00. ЛНЗ-АРЕНА, ЧЕРКАСИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ ТБ.

На нас чекає протистояння команд, які вирішують абсолютно різні задачи у поточному сезоні УПЛ. Якщо ЛНЗ продовжує боротьбу за чемпіонство, як би це сенсаційно не звучало, то Олександрія, навпаки, б'ється за право вижити в українській Прем'єр-лізі. Обом командам потрібна перемога в контексті виконання поставлених задач.

ЛНЗ підходить до матчу на другому місці в таблиці чемпіонату України, відстаючи від лідируючого Шахтаря лише на три очки. Після зимової паузи команда Віталія Пономарьова провела чотири поєдинки. Три в УПЛ та один в чвертьфіналі Кубку України. В рамках чемпіонату черкащани здобули дві впевнені перемоги над Епіцентром (2:0) та Вересом (3:0) та зазнали однієї поразки у лобовому матчі з житомирським Поліссям (1:3). Гра з "вовками" була рівною за своєю суттю. Фактично, суперник ЛНЗ реалізував три моменти з трьох, тому й святкував перемогу.

У кубковому двобої з Буковиною ЛНЗ володів ініціативою, але суперник зміг дотерпіти до серії післяматчевих пенальті в якій фарт був на стороні лідера Першої ліги. З одного боку, виліт з Кубка України є великим розчаруванням для Черкас. Враховуючи силу команди у поточному сезоні, вони реально могли замахнутися на першій вагомий трофей у клубній історії. З іншого боку, тепер команда Пономарьова може зосередитися виключно на боротьбі за "золоті" медалі УПЛ.

Слід зазначити, що ЛНЗ у новому році пропустив лише від Полісся, відігравши тричі "на нуль". Оборона — це безперечно головна сила "аграріїв".

На початку року було багато розмов про втрату Проспера Оба, який пішов до донецького Шахтаря. Однак, матчі другого кола продемонстрували, що ЛНЗ практично не помітив відсутність свого головного бомбардира. Гра в атаці Ассінора та Твердохліба сповна компенсують відхід Оба. Та й новачок команди Абдул Авуду одразу почав приносити результат, відзначившись у дебютному поєдинку.

Олександрія розпочала другу половину сезону з поразки не на футбольному полі, а в кабінетах УАФ. Через жахливий стан газону стадіона "Ніка" матч з Оболонню було скасована, а через деякий час "жовто-чорним" було присуджено технічну поразку 0:3. Якщо подивитися на турнірне становище — це безперечно жахливий удар по амбіціях команди Нестеренко залишитися в еліті українського футболу.

Після цього Олександрія провела ще два матчі в УПЛ по черзі програвши з однаковим рахунком 0:1 Металісту 1925 та Шахтарю. У двох цих поєдинках піопічні Нестеренка спромоглися завдати аж чотири удари, жодного разу не влучивши у площину воріт. Гра команди, яка ще минулого року захоплювала всю футбольну Україну, перетворилася на "Кошмар на вулиці В'язів". Безідейна, безхребетна, безініціативна та ше багато, багато "без"...

Олександрія наразі посідає передостаннє, 15 місце в турнірній таблиці чемпіонату України, набравши лише 11 очок після 19 зіграних турів. До рятівного 12-го місця дев'ять очок. Вкрай багато, враховуючи рівень гри "містян".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаєв, Горін, Муравський — Рябов — Пасіч, Нонікашвілі, Пастух, Кузик — Твердохліб, Ассінор

Олександрія: Макаренко — Ващенко, Кампуш, Боль, Огарков — Шостак, Фернандо, Амарал — Жота, Ндіага, Цара.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- ЛНЗ лише одного разу переміг Олександрію в рамках УПЛ. Ще двічі команди між собою зіграли унічию та дві перемоги має Олександрія

- Три матчі поспіль Олександрія не програє ЛНЗ (дві перемоги та нічия)

- ЛНЗ жодного разу не перемагав Олександрію в Черкасах

- Єдиний матч між цими командами, який розпочинався о 13:00 за київським часом, завершився безгольовою нічиєю

- В останніх дев'яти матчах в усіх турнірах ЛНЗ вісім разів грав "на нуль"

- ЛНЗ програв лише в одному з останніх дев'яти матчів в усіх турнірах в основний час

- В останніх п'яти зіграних поєдинках Олександрія забила лише один гол

- Олександрія не може виграти одинадцять матчів поспіль (4 нічиї та 7 поразок)

- Востаннє Олександрія перемагала ще 27-го вересня минулого року — ФК Полтава (1:0)