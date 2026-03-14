Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру української Прем’єр-ліги, у якому Кудрівка та рівненський Верес.

Кудрівка та рівненський Верес зіграють на рівненському Авангарді в двадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Василь Баранов, після нічиєї проти львівських Карпат (1:1), залучив до стартового складу Думанюка та Глушенка в центрі поля, тоді як Лєгостаєв та Фрімпонг гратимуть в атаці.

Олег Шандрук, на тлі поразки від черкаського ЛНЗ (0:3), використав із перших хвилин Гороха в рамці воріт, тоді як Гонсалвеш розташується ліворуч в атаці.

Кудрівка: Караващенко — Гусєв, Сердюк, Фарина, Мачелюк — Нагнойний, Думанюк, Глущенко — Лєгостаєв, Фрімпонг, Морозко.

Запасні: Яшков, Кулик, Коллахуазо, Векляк, Потімков, Кисіль, Мельничук, Кая, Бєляєв, Пушкарьов, Таїпі.



Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук — Бойко, Харатін, Фабрісіо — Ндукве, Веслі, Гонсалвеш.

Запасні: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Вовченко, Сміян, Кльоц, Годя, Пушкуца, Баїя, Шарай, Стень.

Гра Кудрівка — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.