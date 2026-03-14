Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 14 березня та розпочнеться о 15:30.

У рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Рівному Кудрівка зіграє номінально домашній матч проти місцевого Вереса.

КУДРІВКА — ВЕРЕС

СУБОТА, 14 БЕРЕЗНЯ, 15:30. АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СОФІЯ ПРИЧИНА (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Клуби поміж собою домовились, що новачки "елітного" дивізіону цього разу гратимуть на полі своїх суперників, а не на вже звичній для команди Василя Баранова Оболонь Арені. Звісно, що це гратиме на користь колективу Олега Шандрука, який прагнутиме здобути максимум у цій зустрічі. Бо Кудрівка та Верес є сусідами в турнірній таблиці й перевага "червоно-чорних" за кількістю очок наразі складає всього один заліковий бал.

Проте є важливий нюанс, який полягає в долі незіграного матчу рівненського клубу проти харківського Металіста 1925. За рахунок успіху в тій грі, а також потенційної звитяги в прийдешній, команда Олега Шандрука може дуже суттєво покращити своє становище та навіть перескочити екватор турнірної таблиці. Але це лише в разі здобуття максимального результату, чого, зрозуміло, Вересу ніхто не гарантує.

Бо навіть Кудрівка буде надзвичайно складним суперником для рівненського клубу, який на старті офіційної частини 2026 року відзначився тим, що двічі пропустив на власному полі від абсолютного аутсайдера в особі СК Полтава. Тим часом команда Василя Баранова підходить до протистояння із серією з чотирьох матчів без поразок за плечима.

Щоправда, із цих зустрічей лише одна, власне — проти тієї ж таки Полтави (2:0), завершилась перемогою, тож просування в таблиці подалі від зони перехідних матчів начебто є, але не надто активне. У разі невдачі будь-якої із сторін, Рух та Епіцентр радо цим скористаються, бо також у цьому турі проводитимуть лобовий матч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Фарина, Мачелюк — Глущенко, Нагнойний, Сторчоус — Козак, Таїпі, Морозко.

Верес: Кожухар — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук — Бойко, Харатін, Фабрісіо — Шарай, Ндукве, Веслі.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кудрівка проведе свій 10 домашній матч в УПЛ та може зазнати 10 поразки;

- Кудрівка не програє чотири матчі поспіль: перемога, три нічиїх — клубний рекорд;

- Кудрівка забивала в п’яти попередніх матчах поспіль — сім голів, клубний рекорд;

- Верес пропускав у гостя у п’яти попередніх зустрічах — дев’ять голів;

- Верес за каденції Олега Шандрука може 20 раз зіграти внічию;

- Дмитро Кльоц (Верес) може забити 15 гол в УПЛ, Олександр Козак (Кудрівка) — 10.

