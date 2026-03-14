Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру української Прем’єр-ліги, у якому житомирське Полісся та криворізький Кривбас.

Житомирське Полісся та криворізький Кривбас зіграють центральний матч двадцятого туру української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Руслан Ротань, після поразки проти київського Динамо (1:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Патрік ван Леувен, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), залучив до стартового складу Джовані в центрі поля, тоді як Мендоза повернеться на лівий фланг атаки.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко, Емерллаху — Гуцуляк, Краснопір, Назаренко.

Запасні: Бущан, Кудрик, Філіппов, Краснічі, Шепелєв, Федор, Борел, Лєднєв, Майсурадзе, Брагару, Мельниченко, Гайдучик.



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Джовані, Араухо, Я. Шевченко — Лін, Задерака, Мендоза.

Запасні: Маханьков, Хома, Маяков, Коробка, Каменський, Мулик, Мая, Боднар, Бутенко, Рохас, Сек.

Гра Полісся — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом.