Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 14 березня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі місце Полісся зіграє домашній матч проти криворізького Кривбасу.

ПОЛІССЯ — КРИВБАС

СУБОТА, 14 БЕРЕЗНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

У Полісся нещодавно був центральний матч туру проти черкаського ЛНЗ, і там команда Руслана Ротаня перемогла на чужому полі (3:1). Після цього був ще один центральний матч туру — удома проти київського Динамо, який завершився скандалом на всю футбольну країну та поразкою "вовків" (1:2). І зараз знову буде центральний матч туру — на власному полі проти Кривбасу, і знову ситуація для житомирського клубу битви за "шість очок".

А отже знову буде гаряче. Бо набагато більш упевненим себе почувало Полісся тиждень тому перед грою проти столичного колективу. Там і серія з трьох переможних матчів була за плечима, і позиція в турнірній таблиці була в трійці лідерів значно ближче до того-таки ЛНЗ, аніж зараз. А тут напередодні те саме Динамо вже обігнало команду Руслана Ротаня, тож тепер та бачитиме позаду себе Кривбас на відстані п’ять очок, і немає при цьому сумнівів, що команда Патріка ван Леувена цю відстань виявить бажання скоротити.

Бо "червоно-білі" насправді теж перебувають у цілком непоганих кондиціях і тягнуть за собою тривалу серію без поразок. Щоправда, нічийні результати їх підкосили, і втрат очок у іграх проти Колоса (1:1) та Оболоні (0:0), звісно, бажано було б уникати. Але вже нічого не виправити. Ще й Металіст 1925 за цей час підтягнувся, тож від матчу завтрашнього дня у Львові також залежатиме, можливо, позиція Кривбасу за підсумками цього туру.

Але вся увага зараз на Житомир, який готується до чергової гучної афіші. Полісся в другій частині сезону виглядає дуже амбітним колективом, але під час матчу проти Динамо в минулому турі не тільки Ігор Костюк здавав іспит, а й житомирський колектив, якому треба було продемонструвати свою зрілість. Із огляду на другий тайм тієї гри, про зрілість казати ще трохи зарано, тож коли заходить розмова про необхідність грати проти нестабільного Кривбасу, "вовки" цілком можуть заразитись цією нестабільністю. Фаворит у цій парі начебто є, але прогнозувати підсумок гри насправді навряд чи хтось виявить бажання.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Михайличенко, Сарапій, Чоботенко, Крушинський — Бабенко, Емерллаху, Андрієвський — Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Рохас, Шевченко, Задерака — Лін, Сек, Ербер.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може або зіграти 200 раз унічию в УПЛ, або виграти 80 матч;

- Полісся тим часом загалом проведе 80 матч в чемпіонаті та може зазнати 20 поразки, 10 із яких можуть бути домашніми;

- Полісся не грає внічию в УПЛ шість матчів поспіль: чотири перемоги, дві поразки;

- Кривбас не програє сім матчів поспіль: дві перемоги, п’ять нічиїх;

- Євгеній Волинець (Полісся) може провести 60 "сухий" матч в УПЛ.

- Олександр Андрієвський (Полісся) може забити 15 гол в УПЛ.

