Очне протистояння сусідів за турнірною таблицею завершилось без голів.

Посеред суботньої частини програми двадцятого туру української Прем’єр-ліги розгорнулось вельми цікаве протистояння поблизу до зони перехідних матчів у турнірній таблиці. На полі рівненського стадіону Авангард цього разу господарювала Кудрівка, тоді як справжні господарі арени в особі місцевого Вереса поступились цим правом, і відповідно тимчасово приміряли на себе роль гостьового колективу.

Проте місцева підтримка, а також ситуація власне в турнірній таблиці були суто на користь "червоно-чорного" клубу. Вони ще не знають достеменно долю відкладеного матчу проти харківського Металіста 1925, проте все одно мали один заліковий бал переваги над своїми сьогоднішніми суперниками. Проте й перемоги останнім часом Верес святкував дуже рідко, тоді як суперники навпаки приїхали до Рівного на тлі серії з чотирьох зустрічей без поразок.

Однак розвиток подій у цьому матчі не став несподіванкою. Відомо, що в Кудрівки є певні проблеми зі зміною покриття зі штучного на натуральне поміж тренуваннями та офіційними матчами, тому команда Баранова важко проводить перші тайми останнім часом, але активізується в другому. Цього разу теж можна було спостерігати схожу картину.

Хоча сама гра починалась узагалі з атак Вереса та зазіхань Стамуліса на звання автора найкращого гола туру, якби на 12 хвилині таки стався більш успішний удар скорпіона в його виконанні в центрі штрафного на завершення подачі одного із стандартів. Але тривалий час після того навіть натяків на загрози воротам команди не створювали.

Аж допоки Кудрівка на 42 хвилині не відправила м’яч у сітку. Глущенко тоді розвинув контратаку передачею на лівий фланг, звідки потім пішла подачу на дальню стійку, яку сам Артур і побіг замикати. Але допоміг йому в цьому Морозко, принагідно відштовхнувши в спину Корнійчука та підігравши собі рукою. VAR на один із цих факторів мав реагувати, тож у забитого м’яча не було жодних шансів уникнути справедливого скасування.

Очікувалось, що в другому таймі Кудрівка активізується попереду, але команда Баранова обмежила себе лише контролем м’яча без особливих зазіхань на щось більше. Верес тим часом отримав простір для контратак, і одну з них, на правому фланзі на 69 хвилині, мав шанс завершити Баїя ударом із носка від межі штрафного, але воротар Караващенко вдало обрав кут. Як і під час останнього моменту в цьому матчі — удару головою від Ндукве на ближній із подачі кутового з правого флангу. Тож голів ніхто так і не побачив у битві майже претендентів на виліт.

У наступному турі Кудрівка прийматиме житомирське Полісся, тоді як рівненський Верес проведе домашній матч проти ковалівського Колоса.

Кудрівка — Верес 0:0

Кудрівка: Караващенко — Гусєв, Сердюк (Векляк, 81), Фарина (Коллахуазо, 40), Мачелюк — Нагнойний, Думанюк, Глущенко — Лєгостаєв (Таїпі, 62), Фрімпонг (Бєляєв, 81), Морозко (Кисіль, 61).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук — Бойко, Харатін (Кльоц, 75), Фабрісіо (Годя, 67) — Ндукве (Стень, 85), Веслі (Баїя, 46), Гонсалвеш (Шарай, 67).

Попередження: Фабрісіо, Ндукве, Гонсалвеш, Баїя