Команда Руслана Ротаня не залишила шансів суперникам у черговому центральному матчі туру.

Календар української Прем’єр-ліги традиційно повторюється кожного кола, тож якщо починався сезон для якоїсь із команд із низки важких протистоянь, то й друга частина буде так само непростою. Житомирське Полісся нині це може відчути на собі в повній мірі, бо одразу після успішної дуелі проти черкаського ЛНЗ (3:1) та менш успішного протистояння проти київського Динамо (1:2), кожне з яких вважалось центральним у відповідних турах, у двадцятому раунду команда Руслана Ротаня мала зіграти ще один матч із подібним статусом.

У гості до "вовків" завітав криворізький Кривбас, і оскільки напередодні "біло-сині" свій матч виграли в Оболоні в столичному дербі (2:1), то ми говорили про протистояння двох сусідів за турнірною таблицею на полі стадіону Центральний. Із перспективою отримати або зменшення дистанції поміж колективом Патріка ван Леувена та Поліссям, або ж фактично віддалення верхньої частини чемпіонських перегонів від решти команд чемпіонату.

Ставки, ризики та виклики при цьому, зрозуміло, були надзвичайно високими для обох команд, тож ризикувати вже з перших хвилин ніхто з них не прагнув. Хоча гольовими моментами для розігріву, так би мовити, усе одно встигли обмінятись. Кривбас при цьому навіть підійшов ближче до взяття воріт під час удару Шевченка, а тим паче — під час спроби Мендози, але перший у центрі штрафного не влучив під поперечину, а другий відповідно не зміг переграти воротаря Волинця.

Утім, першим у цій грі свою команду рятувати мав усе ж таки Кемкін, який парирував ногою удар Краснопіра в ближній кут низом із лівого флангу штрафного ще на самому початку гри. І от відзначили ми спалах у грі Кривбасу, і що далі? Команда Патріка ван Леувена цей темп не підтримала, і згодом суперників стало банально надто багато на її половині поля. Але забило Полісся при цьому свій гол на 35 хвилині взагалі банально — Чоботенко закинув до правого флангу штрафного, де Краснопір одразу запустив перекидання в дотик за комірець Кемкіну. Відсутність пресингу далась узнаки.

На початку другого тайму Кривбас змарнував гольовий момент, який мав усі шанси все змінити в цій грі. На 52 хвилині подачу з правого флангу від Юрчеца замикав головою на межі воротарського Задерака, але пробив просто до рук Волинця. Це була найкраща нагода для команди ван Леувена, тоді як далі суперники знову почали притискати її до штрафного. І нові проблеми в захисті не забарились.

Ротань посеред тайму виконав потрійну заміну, тож його лінія атаки стала від цього ще більш свіжою, а в тому, що вона більш різноманітна, аніж у суперників, і сумнівів жодних не було. Як наслідок, на 75 хвилині Федор віддав свій перший асист у новому клубі, виконавши простріл із правого флангу штрафного на дальню для Гайдучика.

Характер гри відверто вказував на те, що після другого пропущеного шансів відігратись у Кривбасу насправді не надто й багато. Здогадки отримали своє підтвердження трохи згодом, коли "вовки" вже почали трохи дуркувати в передній лінії в потенційних гольових епізодах та почасти губили лінію офсайду.

А наприкінці компенсованого часу взагалі було цікаво: молодий захисник гостей Маяков ледь з’явився на полі, і одразу ж ризикував дебютувати в УПЛ із привезеного пенальті у власні ворота, але VAR його врятував, зауваживши, що фол проти Крушинського був до межі штрафного, і натомість Гайдучик не витримав офсайд під час добивання відскоку від Кемкіна удару із стандарту від Сарапія, зумовивши таким чином скасування третього гола для своєї команди.

У наступному турі житомирське Полісся гостюватиме в Кудрівки, а криворізький Кривбас прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.

Полісся — Кривбас 2:0

Голи: Краснопір, 35, Назаренко, 75

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Шепелєв, 82) Бабенко (Краснічі, 63), Емерллаху (Федор, 63) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 63), Назаренко (Брагару, 78).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд (Маяков, 90+1), Джонс, Дібанго — Джовані (Сек, 77), Араухо, Я. Шевченко (Каменський, 84) — Лін (Мулик, 77), Задерака, Мендоза (Мая, 90+1).

Попередження: Михайліченко — Дібанго, Маяков