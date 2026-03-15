Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться ковалівський Колос та луганська Зоря.

Ковалівський Колос та луганська Зоря зіграють у Ковалівці в двадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Руслан Костишин, після поразки від кам'янець-подільського Епіцентру (0:4), використав із перших хвилин Бурду в центрі оборони.

Віктор Скрипник, на тлі перемоги над СК Полтава (4:0), залучив до стартового складу Ескінью в центрі захисту, тоді як Кушніренко гратиме в центрі поля, а Верлей та Єлавич розташуються в атаці.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко — Гусол, Климчук, Салабай.

Запасні: Пузанков, Недозимований, Бондаренко, Хрипчук, Поправка, Рухадзе, Степанекно, Криворучко, Станковські, Алефіренко, Кане, Тахірі.



Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Андушич, Кушніренко, Попара — Слесар, Верлей, Єлавич.

Запасні: Сапутін, Косівський, Малиш, Дришлюк, Саленко, Горбач, Задорожний.