Наставник Металіста 1925 прокоментував мінімальну поразку у 20-му турі УПЛ.

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря (0:1) у матчі 20-го туру Українська Прем’єр-ліга.

За словами наставника харків’ян, його команда не заслуговувала програти цю зустріч:

"Дуже прикра поразка — вважаю, ми її не заслуговували. Я задоволений тим, як сьогодні виглядали мої хлопці. Один епізод вирішив долю зустрічі. У нас також були моменти, де могли забити й зрівняти рахунок", — зазначив Бартулович.

Тренер також прокоментував вимушену заміну на початку матчу після травми В’ячеслав Чурко. За його словами, Владислав Калітвінцев, який вийшов на поле, добре увійшов у гру та якісно виконав свою роботу.

Окремо Бартулович згадав епізод з пенальті, який став вирішальним у матчі:



"Є експерти і судді — нехай вони коментують це рішення. Я ще не дивився цей момент. Прикро, що такий епізод вирішує долю гри", — сказав наставник.

Бартулович підкреслив, що вважає гру рівною і залишився задоволений виступом своїх підопічних:

"Це дуже хороший тест для нас у матчі з таким суперником, як Шахтар. І я думаю, що сьогодні ми показали, що можемо грати з ними на рівних", — додав він.

Після 20 турів Металіст 1925 посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 31 очко. Свій наступний матч команда проведе 19 березня проти Полтави.