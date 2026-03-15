Успіх команда Арда Турана цього разу здобула за рахунок пенальті в другому таймі.
Шахтар — Металіст 1925
15 березня 2026, 19:57
Шахтар — Металіст 1925 1:0
Гол: Педріньйо да Сілва, 62
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина (Ізакі, 63), Педріньйо да Сілва (Бондаренко, 63) — Аліссон (Вінісіус, 86), Траоре (Мейрелліш, 81), Невертон (Лукас, 81).
Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко (Калітвінцев, 21), Калюжний, Аревало (Литвиненко, 64) — Забергджа (Рашиця, 64), Петер (Мба, 79), Антюх (Кастільйо, 79).
Попередження: Очеретько, Бондар, Марлон Сантос — Салюк, Калюжний, Варакута, Шабанов