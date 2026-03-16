Важка перемога "гірників".

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо висловився після мінімальної перемоги над харківським Металістом 1925 (1:0) в рамках 20-го туру УПЛ.

"Знали, що це буде дуже складна гра проти добре організованого суперника, тим більше після попереднього матчу ми їхали дуже довго, а це трохи впливає на наш стиль гри. Знали, що найважливіше – перемогти, неважливо як. Мали віддати все, щоб здобути три очки, дуже важливі для продовження боротьби за перемогу в чемпіонаті.

Гра була під нашим контролем, ми мали небагато моментів, але мʼяч був у нас – вони не створили жодної небезпеки біля наших воріт. Ми контролювали мʼяч, але розуміли, що маємо бути ефективнішими.

Після гола, ми почали контролювати гру ще більше. Забитий пенальті додав команді спокою, і ми здобули позитивний результат.

Працюю заради цього, і Містер повністю довіряє мені бити пенальті. У подібні моменти ми розуміємо, що це вирішальний момент гри, момент максимальної концентрації. Я відчуваю готовність узяти на себе цю відповідальність.

Дуже радий, що можу максимально допомагати команді. Я багато вимагаю від себе, і коли не забиваю голів, не віддаю асистів, то йду додому трохи роздратований, бо хочу допомагати якнайкраще.

Радію, що цього сезону є дуже корисним, незалежно від того, завдяки голам чи асистам. Хочу ще більше покращити свій рівень, прогресувати. Є простір для розвитку, і я працюватиму більше, щоб краще допомагати своїм партнерам по команді цього сезону", — заявив Педріньйо.

У поточному сезоні Педріньйо відіграв за Шахтар 30 матчів, забив сім голів та віддав дев'ять результативних передач.