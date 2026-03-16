16 березня 2026, 07:40
Донецький Шахтар у домашньому матчі 20 туру української Прем'єр-ліги здобув перемогу над харківським Металістом 1925 (1:0).
Команди Арда Турана та Младена Бартуловича загалом провели рівну гру, але за певної переваги "гірників" за створеними гольовими моментами.
Однак долю поєдинку зрештою вирішив суперечливий пенальті посеред другого тайму.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Металіст 1925 у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Гол: Педріньйо да Сілва, 62 (пен.)
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина (Ізакі, 63), Педріньйо да Сілва (Бондаренко, 63) — Аліссон (Вінісіус, 86), Траоре (Мейрелліш, 81), Невертон (Лукас, 81).
Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко (Калітвінцев, 21), Калюжний, Аревало (Литвиненко, 64) — Забергджа (Рашиця, 64), Петер (Мба, 79), Антюх (Кастільйо, 79).
Попередження: Очеретько, Бондар, Марлон Сантос — Салюк, Калюжний, Варакута, Шабанов