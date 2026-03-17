Аналітичний центр CIES Football Observatory оприлюднив рейтинг найкращих центральних нападників віком до 21 року, які виступають поза межами п’яти провідних чемпіонатів Європи. До списку увійшли одразу троє гравців української Прем’єр-ліги.

Лідером рейтингу став форвард Шахтаря Кауан Еліас, який набрав 80,4 бала зі 100 можливих. Високе місце також посів нападник Динамо Матвій Пономаренко — він розташувався на четвертій позиції з показником 76,9.

Ще один представник Шахтаря Лука Мейрелліш опинився на сьомому місці, отримавши 74,4 бала.

Рейтинг сформовано на основі індексу CIES Score, розробленого у співпраці з аналітичною компанією Impect, який враховує статистичні показники гравців.

Нагадаємо, Пономаренка викликано до лав збірної України.