Україна

Одразу троє представників УПЛ потрапили до рейтингу CIES серед нападників до 21 року.

Аналітичний центр CIES Football Observatory оприлюднив рейтинг найкращих центральних нападників віком до 21 року, які виступають поза межами п’яти провідних чемпіонатів Європи. До списку увійшли одразу троє гравців української Прем’єр-ліги.

Лідером рейтингу став форвард Шахтаря Кауан Еліас, який набрав 80,4 бала зі 100 можливих. Високе місце також посів нападник Динамо Матвій Пономаренко — він розташувався на четвертій позиції з показником 76,9.

Ще один представник Шахтаря Лука Мейрелліш опинився на сьомому місці, отримавши 74,4 бала.

Рейтинг сформовано на основі індексу CIES Score, розробленого у співпраці з аналітичною компанією Impect, який враховує статистичні показники гравців.

Нагадаємо, Пономаренка викликано до лав збірної України.