Дмитро Михайленко оприлюднив склад команди, яка готуватиметься до трьох поєдинків.

Юнацька збірна України U-19 визначилася із заявкою на матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2026.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, головний тренер Дмитро Михайленко викликав 21 футболіста для підготовки до вирішальних поєдинків.

Склад збірної України U-19:

Воротарі: Назар Домчак (Карпати Львів), Денис Марченко (Оболонь Київ), Назар Макаренко (Олександрія).

Захисники: Ярослав Милокост (Шахтар Донецьк), Юрій Кокодиняк (Карпати Львів), Кирило Дігтяр (Металіст Харків), Нікіта Калюжний (Шахтар Донецьк), Данило Малов (Гандзасар Капан, Вірменія), Єгор Шерстюк (Металіст Харків).

Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Олександр Каменський (Кривбас Кривий Ріг), Владислав Тютюнов (Шахтар Донецьк), Костянтин Губенко (Динамо Київ), Олександр Фещенко (Оболонь Київ), Богдан Оліченко (Баварія Мюнхен, Німеччина), Константінос Пліщ (Олімпіакос Пірей, Греція), Артур Ухань (Татран Пряшів, Словаччина).

Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон Берлін, Німеччина), Дем’ян Єсін (Кальві Ноале, Італія).

Збірна України потрапила до групи 5, де її суперниками стануть Румунія, Казахстан та Північна Ірландія. Матчі цієї групи відбудуться на території Румунії з 25 до 31 березня.

Свій шлях у турнірі українці розпочнуть 25 березня поєдинком проти Північної Ірландії. Далі на команду Михайленка чекає зустріч із Казахстаном 28 березня, а завершить еліт-раунд матч проти господарів групи — збірної Румунії 31 березня.

Переможці семи груп еліт-раунду отримають путівки до фінальної частини Євро-2026, де до них приєднається господар турніру — збірна Уельсу. Фінальний етап змагань пройде з 28 червня до 11 липня.