Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться Кудрівка та житомирське Полісся.
18 березня 2026, 17:14
Кудрівка та житомирське Полісся відкриватимуть двадцять перший тур української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.
Василь Баранов, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (0:0), залучив до стартового складу Яшкова в рамку воріт, тоді як Векляк та Коллахуазо гратимуть у центрі захисту, а Бєляєв долучиться до центру поля. У атаці зіграють Козак та Таїпі.
Руслан Ротань, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (2:0), використав із перших хвилин Федора в центрі поля, тоді як Гайдучик і Брагару долучаться до атаки.
Кудрівка: Яшков — Гусєв, Векляк, Коллахуазо, Мачелюк — Нагнойний, Думанюк, Бєляєв — Козак, Таїпі, Морозко.
Запасні: Караващенко, Кулик, Потімков, Сердюк, Кисіль, Мельничук, Рогозинський, Кая, Сторчоус, Пушкарьов, Світюха, Лєгостаєв.
Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Емерллаху, Бабенко, Федор — Гуцуляк, Гайдучик, Брагару.
Запасні: Бущан, Кудрик, Назаренко, Філіппов, Краснічі, Андрієвський, Шепелєв, Борел, Лєднєв, Майсурадзе, Мельниченко, Краснопір.
Гра Кудрівка — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом.
