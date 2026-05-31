Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа Парагвай повернеться на чемпіонат світу вперше за 16 років. Команда, яку довгий час вважали тінню південноамериканського футболу, раптом знову нагадала про себе — жорсткою дисципліною, майже ідеальною обороною та вмінням ламати плани фаворитам.

У відборі до ЧС-2026 парагвайці обіграли Аргентину, Бразилію та Уругвай, пропустили лише 10 м’ячів у 18 матчах і стали однією з найбільш незручних збірних у світі. Без великої кількості суперзірок, без гучного піару та без яскравого атакувального футболу. Але з дуже чітким розумінням того, у що саме вони грають.

Для Парагваю цей мундіаль — шанс не просто повернутися, а знову нагадати про себе як про одну з найміцніших команд континенту. І, можливо, повторити історичний успіх 2010 року.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ D

Парагвай

США

Туреччина

Австралія

ПАРАГВАЙ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Кваліфікація стала для парагвайців майже ідеальним прикладом того, як можна досягати результату без домінування та красивої статистики.

Парагвай завершив відбір шостим у Південній Америці та напряму вийшов на мундіаль, але головне навіть не місце у таблиці. Команда Густаво Альфаро стала справжнім кошмаром для фаворитів.

Аргентина програла в Асунсьйоні 1:2. Бразилія — 0:1. Уругвай — 0:2. При цьому в більшості цих матчів парагвайці володіли м’ячем менше третини ігрового часу.

"Альбірроха" свідомо віддає ініціативу супернику. Вони не намагаються контролювати гру через м’яч — вони контролюють простір. Саме тому Парагвай став другою найкращою обороною всього відбору після Еквадору. Особливо вражаюче команда виглядала вдома. У дев’яти домашніх матчах Парагвай пропустив лише три голи та програв лише один раз. Після оформлення путівки на ЧС у країні навіть оголосили національний вихідний.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Попри не надто гучний статус у світовому футболі, Парагвай має доволі глибоку мундіальну історію. Вперше команда зіграла на чемпіонаті світу ще у 1930 році — на дебютному турнірі в Уругваї. Тоді парагвайці перемогли Бельгію, але не змогли вийти з групи.

Справжній футбольний розквіт країни припав на 1950-ті. У 1953 році Парагвай навіть виграв чемпіонат Південної Америки, обігравши Бразилію у "золотому матчі". На самих мундіалях команда довго залишалася міцним, але локальним учасником. Все змінилося у 1990-х та 2000-х роках. Саме тоді з’явилося покоління Чілавера, Гамарри та Ромеро — футболістів, які зробили Парагвай одним із символів оборонного футболу.

На ЧС-1998 парагвайці лише через "золотий гол" програли Франції в 1/8 фіналу. Через чотири роки поступилися Німеччині. А головний прорив стався у 2010 році. На полях ПАР команда дійшла до чвертьфіналу — найкращого результату в історії країни. Тоді Парагвай виграв свою групу з Італією, а в 1/8 фіналу вибив Японію в серії пенальті. Лише Іспанія змогла зупинити ту команду — і то завдяки голу Давіда Вільї на 82-й хвилині. Після того мундіалю Парагвай надовго зник із великої сцени. Але тепер повертається.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ГУСТАВО АЛЬФАРО

Густаво Альфаро — один із тих тренерів, яких рідко називають геніями, але які майже завжди дають результат. 63-річний аргентинець працює у тренерській професії ще з початку 90-х та встиг пройти майже весь південноамериканський футбол. У його кар’єрі були Бока Хуніорс, Сан-Лоренсо, Росаріо Сентраль та десятки менш статусних клубів.

Найбільш знакову роботу Альфаро виконав із скромним Арсеналом Саранді, який привів до перемоги в Південноамериканському кубку. У збірних він поступово сформував власну репутацію спеціаліста, здатного створювати максимально організовані команди. Спочатку це був Еквадор, потім Коста-Рика, а з 2024 року — Парагвай. Саме Альфаро остаточно повернув "Альбірросі" стару ідентичність: жорсткий футбол, компактність, дисципліну та терпіння.

ЯК ГРАЄ ПАРАГВАЙ?

Парагвай не грає у відкритий футбол і не прагне контролювати темп через володіння м’ячем. Це команда, яка будує гру від оборони та буквально змушує суперника помилятися. Базова схема — класичні 4-4-2, які без м’яча часто перетворюються майже на 6-2-2. Вінгери глибоко сідають до захисту, лінії розташовані максимально компактно, а простору між ними практично немає.

Команда Альфаро дуже агресивна у єдиноборствах, але водночас рідко втрачає структуру. Саме це робить Парагвай таким незручним навіть для топ-збірних. Від них не варто чекати великої кількості голів чи видовищних комбінацій. Але якщо суперник втрачає концентрацію хоча б на кілька хвилин — парагвайці моментально карають.

ГОЛОВНА ЗІРКА: МІГЕЛЬ АЛЬМІРОН

Навіть у свої 32 роки Мігель Альмірон залишається обличчям цієї збірної. Свого часу він став одним із символів Ньюкасла Едді Гау та провів дуже сильний сезон-2022/23 в АПЛ. Зараз Альмірон повернувся до МЛС, але для Парагваю його значення не зменшилося.

Він досі залишається головним джерелом швидкості, вертикального руху та нестандартних рішень в атаці. Цікаво, що для настільки оборонної команди саме Альмірон є найкращим бомбардиром нинішнього складу. І це багато говорить про стиль Парагваю — навіть атакувальні лідери тут величезний обсяг роботи виконують без м’яча.

ЕНСІСО ТА ГОМЕС — НОВЕ ПОКОЛІННЯ

Якщо Альмірон — нинішнє обличчя команди, то Хуліо Енсісо та Дієго Гомес — її майбутнє. 22-річний Енсісо вже вважається одним із найбільших талантів парагвайського футболу за останні роки. Форвард Страсбура здатний грати практично по всій лінії атаки, дуже добре працює між лініями та особливо небезпечний у другому таймі. Саме через його ривки та різкі зміни темпу Парагвай часто перевертає складні матчі ближче до кінцівки.

Дієго Гомес — зовсім інший тип футболіста. Хавбек Брайтона є універсалом, який може закрити одразу кілька позицій у центрі поля. Він агресивний без м’яча, дуже працездатний і водночас корисний у фінальній третині. Саме Гомес забивав переможний м’яч Бразилії у відборі.

ГРУПА D: ШАНСИ НА ПЛЕЙ-ОФ Є

Парагвай потрапив у дуже специфічну групу. США — господар турніру та головний фаворит квартету за версією букмекерів, але саме американці викликають найбільше питань щодо якості футболу. Команда Маурісіо Почеттіно має сильний склад, однак досі не виглядає цілісною. Для Парагваю це ідеальний тип суперника — команда, яка багато володіє м’ячем, але не завжди знає, що з ним робити.

Туреччина виглядає значно складнішим опонентом. Молоде покоління на чолі з Ардою Гюлером та Кенаном Йилдизом має величезний потенціал і здатне розривати навіть дуже організовані захисти. Саме матч із турками, ймовірно, стане ключовим у боротьбі за вихід із групи.

А ось Австралія виглядає найбільш комфортним суперником для "Альбіррохи". Парагвайці значно сильніші індивідуально та мають перевагу в організації гри.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ПАРАГВАЮ НА ЧМ-2026

Попередня заявка з 55 футболістів

Воротарі: Роберто Фернандес (Серро Портеньйо), Карлос Коронель (Сан-Паулу), Орландо Хіль (Сан-Лоренсо), Сантьяго Рохас (Насьйональ Асунсьйон), Хуан Еспінола (Барракас Сентраль), Гастон Олівейра (Олімпія Асунсьйон).

Захисники: Густаво Гомес (Палмейрас), Хуніор Алонсо (Атлетіко Мінейро), Фабіан Бальбуена (Греміо), Омар Альдерете (Сандерленд), Хуан Касерес (Динамо Москва), Блас Ріверос (Серро Портеньйо), Густаво Веласкес (Серро Портеньйо), Алан Бенітес (Лібертад), Агустін Сандес (Росаріо Сентраль), Матео Гамарра (Крузейро), Сауль Сальседо (Ньюеллс Олд Бойз), Хосе Канале (Ланус), Дієго Леон (Манчестер Юнайтед), Алехандро Майдана (Тальєрес Кордова), Альсідес Бенітес (Бельграно), Роналдо Дехесус (Ланус), Алан Нуньєс (Насьйональ Асунсьйон).

Півзахисники: Мігель Альмірон (Атланта Юнайтед), Матіас Вільясанті (Греміо), Алехандро Ромеро (Аль-Айн), Андрес Кубас (Ванкувер Вайткепс), Рамон Соса (Палмейрас), Дієго Гомес (Брайтон), Даміан Бобаділья (Сан-Паулу), Браян Охеда (Орландо Сіті), Матіас Галарса (Атланта Юнайтед), Роберто Піріс Да Мотта (Серро Портеньйо), Альваро Кампусано (Лібертад), Дієго Гонсалес (Атлас), Уго Куенка (Бургос), Маурісіо (Палмейрас), Лукас Ромеро (Універсідад де Чилі), Енсо Гонсалес (Вулвергемптон), Рубен Лескано (Олімпія Асунсьйон).

Нападники: Оскар Ромеро (Уракан), Анхель Ромеро (Бока Хуніорс), Антоніо Санабрія (Кремонезе), Хуліо Енсісо (Страсбур), Габріель Авалос (Індепендьєнте), Карлос Гонсалес (Індепендьєнте дель Вальє), Алекс Арсе (Індепендьєнте Рівадавія), Адам Барейро (Бока Хуніорс), Лоренсо Мельгарехо (Лібертад), Ісідро Пітта (Ред Булл Брагантіно), Роналдо Мартінес (Тальєрес Кордова), Густаво Кабальєро (Портсмут), Роберто Моралес (Пумас), Адріан Алькарас (Олімпія Асунсьйон), Родней Редес (ЛДУ Кіто).

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ПАРАГВАЮ

Парагвай навряд чи стане головною сенсацією турніру. Але це саме та команда, яку ніхто не хоче отримати у суперники. "Альбірроха" не подарує красивого футболу нейтральним уболівальникам, зате майже гарантовано подарує дуже важкі матчі всім фаворитам.

Ця збірна чудово організована, психологічно стійка та має чітку футбольну ідентичність — а це на коротких турнірах часто важливіше за зіркові прізвища.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

3 місце у групі D