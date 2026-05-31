Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю контрольного поєдинку, який відбудеться 31 травня, розпочавшись о 18:30.

У першому матчі на чолі з італійським фахівцем Андреа Мальдерою національна збірна України зіграє на полі географічних сусідів — поляків.

ПОЛЬЩА — УКРАЇНА

НЕДЛІЯ, 31 ТРАВНЯ, 18:30. ТРАЧИНСЬКИЙ АРЕНА, ВРОЦЛАВ (ПОЛЬЩА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФІЛІП ГЛОВА (СЛОВАЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Готуємось до початку нової епохи для "синьо-жовтих" на чолі з історично першим іноземним фахівцем. І, як здається, ніхто зараз не наважиться достеменно стверджувати, наскільки вдалим цей період буде національної збірної України, і, тим паче, наскільки довго він триватиме. Бо банально мало хто розуміє, чого саме очікувати від італійця Андреа Мальдери в його першому повноцінному досвіді роботи головним тренером.

Увесь медіа-шум довкола цього призначення вказує лише на те, наскільки добре попрацювали власне медійники над помилками попереднього штабу Сергія Реброва в плані комунікації, і принаймні в контексті відкритості до вболівальників наступники одразу посіли виграшну позицію. Але все це триватиме рівно до стартового свистка першої товариської гри, після чого Мальдеру будуть оцінювати вже суто за якістю гри команди під його управлінням.

Ні, не за результатами. Бо насправді червневий цикл збірних для національних команд, які не змогли пробитись до чемпіонату світу-2026 — це історія про невдах, у яких є міжнародне вікно в розкладі, а отже треба грати, щоб банально не гаяти час. Найбільш цікаве для таких збірних почнеться восени в Лізі націй УЄФА та на шляху до Євро-2028 — ось там уже будуть питати за результати по повній програмі. Тим паче, що перед Мальдерою поставили завдання виходу на міжнародний форум саме через Лігу націй, а це означає перемогу в групі з Угорцями, Сакартвело та Північною Ірландією. Що ж, амбітно.

Питань перед червневим циклом, тим не менше, дуже багато. Уже з однієї заявки на ці два тижні перед ЧС-2026 помітно, що будуть серйозні зміни. А суперники в особі Польщі та Данія десь підказують, що футбольній спільноті треба звикати до збірної України, яка грає в три центральних захисники та з позиції андердога в силовому стилі, і за рахунок великого бажання, яке має компенсувати недоліки індивідуальної майстерності, здобувати бажані результати навіть проти серйозних суперників.

До речі, ті самі поляки в історично футбольному контексті для нас, немов кістка в голі, бо не пригадується жодного матчу про цього суперника, який дався б легко. А останніх дві товариські зустрічі в 2020 та 2024 ми взагалі програли із загальним рахунком 1:5.

Утім, "біло-червоні" такі самі невдахи відбіркового циклу, як і ми. І так само програли шведам через переможний гол Віктора Йокереса. Відмінність лише в тому, що три м’ячі в наші ворота лише нападник Арсеналу й відправляв, тоді як поляки двічі зуміли відповісти суперникам і хоча б якусь інтригу тримали, на відміну від чогось, що мало назву команди Сергія Реброва того вечора.

Чи матимуть якийсь особливий сенс ці товариські матчі в червні? У першу чергу, вони потрібні саме Мальдері, бо наразі він банально не може мати уявлення, із чим доведеться стикатись безпосередньо під час матчів у новій для нього ролі в де-факто новому для нього колективі. Хоча, знову ж таки, судячи із заявки, робота над переглядом гравців почалась задовго до офіційного призначення на посаду, із яким УАФ відверто затягнула до останнього.

Для вболівальників тим часом ця гра має бути цікавою з тієї точки зору, що банально хочеться мати ковток свіжого повітря на тлі цих безплідних трьох років роботи попередників, які в підсумку зруйнували всю ту ауру довкола головної команди країни, яку хоч трохи вдалось відновити до цього. У суспільстві відчувається банальна втома від гри "синьо-жовтих", але новий тренер у купі з новими прізвищами в заявці, передбачено новою ігровою моделлю та незрозумілими очікуваннями створюють належну інтригу. Яка, утім, може й зіграти проти колективу, який доведеться знову збирати докупи. Як мінімум, це вартує уваги принаймні на перших порах.

За версією betking, на перемогу Польщі можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 3.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.33.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ян Урбан, головний тренер збірної Польщі: "Ігрова система — це завжди відкрита дискусія. Я думаю, що ми добре справляємось у грі з трьома захисниками, іноді ми виводимо м'яч з трьома або чотирма захисниками. Тепер, із такими гнучкими ігровими системами і такою взаємозамінністю позицій серед гравців, це не має великого значення".

Андреа Мальдера, головний тренер збірної України: "Я був дуже пов’язаний з Україною. Мені важливо, щоб ми тут грали і українці були щасливими. Сподіваюсь побачити багато наших уболівальників, щоб стадіон був синьо-жовтим. Польська збірна дуже сильна, ми її поважаємо".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Польща: Грабара — Ківьор, Беднарек, Потульські — Войтушек, Шиманські, Зелінські, Залевські — Пєтушевські, Свідерські, Камінські.

Україна: Трубін — Бондар, Сарапій, Матвієнко — Циганков, Очеретько, Бражко, Миколенко — Ярмоленко, Пономаренко, Назаренко.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

