Формально гостьовий матч команда Руслана Ротаня провела як справжній господар свого ж стадіону.

Несподіваним для багатьох українських уболівальників чином футбольний вечір середи розпочинався не з чергових матчів Ліги чемпіонів УЄФА, а з поєдинку чергового, двадцять першого за ліком туру нашої Прем’єр-ліги. Оскільки вже незабаром ми поринимо до ігор національних збірних, то проханням тренерського штабу "синьо-жовтих" до організаторів національних змагань було розбити тур одразу на кілька ігрових днів упродовж усього тижня, щоб "збірники" мали достатньо для часу для відновлення.

Таким чином матч Кудрівки та житомирського Полісся, які також планують відрядити певну кількість власних виконавців до міжнародного десанту найближчими тижнями, відкривав програму туру посеред тижня. А оскільки команда Василя Баранова й надалі продовжує проводити свої номінально домашні матчі деінде, то й цього разу "яструби" орендували стадіон свого суперника, від чого в таборі "вовків", вочевидь, були просто в захваті.

Окрім цього, місцева публіка, яка звично підтримувала своїх улюбленців, і байдуже при цьому, що вони вважались гостями, явно потішилась тому, як номінальні господарі в першому таймі навіть із власної половини виходити не могли на стабільній основі. Полісся перегризало майже всі передачі Кудрівки до атаки й провело першу половину в по-справжньому домінуючому стилі, тож у Руслана Ротаня навряд чи було багато претензій до власної команди.

Тим паче, що "вовки" ще й зняли майже всі питання щодо визначення переможця пари ще до настання перерви. Причому зробили це за рахунок двох голів-близнюків Гуцуляка, який двічі опинявся перед суперниками в центрі штрафного під час передач Брагару та Крушинського з лівого флангу на 17 та 24 хвилинах відповідно, і спочатку головою, а потім — ногою, переводив м’яч у дальній кут. Для матчу з доволі повільним розвитком подій цього було навіть забагато для впевненої переваги однієї з команд.

У другому таймі тектонічних зсувів у побудові гри не відбулось. Полісся цей матч не мало жодних намірів відпускати, тоді як нам залишалось лише відзначити певне пожвавлення в атаці з боку Кудрівки, але моменти команди Василя Баранова в того-таки Лєгостаєва з ударом із гострого кута з правого флангу штрафного повз дальню стійку та постріл із стандарту від Думанюка на останніх секундах компенсованого часу явно не тягнули рівень небезпеки гольових ситуацій у Крушинського, Сарапія чи Андрієвського, коли лише Яшков у останній момент рятував команду від розгрому. Його й не сталось у підсумку, бо "вовки" наїлись і двома пробоїнами в чужому захисті.

У наступному турі Кудрівка гостюватиме в кам’янець-подільського Епіцентру, тоді як житомирське Полісся прийматиме в дербі рівненський Верес.



Кудрівка — Полісся 0:2

Голи: Гуцуляк, 17, 24

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Векляк, Коллахуазо (Сердюк, 76), Мачелюк — Нагнойний (Макоссо, 38), Думанюк, Бєляєв (Лєгостаєв, 46) — Козак (Пушкарьов, 69), Таїпі, Морозко (Мельничук, 69).

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Емерллаху (Андрієвський, 70), Бабенко (Краснічі, 70), Федор (Назаренко, 60) — Гуцуляк, Гайдучик (Краснопір, 70), Брагару (Філіппов, 83).

Попередження: Думанюк