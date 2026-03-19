Команда Павла Матвійченка може похизуватись хіба що тим, що не пропустила чотири голи в третьому матчі поспіль.
Металіст 1925 — СК Полтава
19 березня 2026, 19:56
Металіст 1925 — СК Полтава 2:0
Голи: Петер, 45+1, Баптістелла, 53
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Є. Павлюк, Дубко, Мартинюк — Баптістелла (Когут, 72), Калюжний, Литвиненко (Забергджа, 81) — Арі (Калітвінцев, 72), Петер (Мба, 62), Рашиця (Кастільйо, 62).
СК Полтава: Мінчев — Ухань, Підлепич, Місюра, Савенков — Дорошенко, Даниленко — Одарюк (Галенков, 65), Кононов — Сухоручко, Вівдич (Кобзар, 65).
Попередження: Сухоручко