Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Металіст 1925 — СК Полтава 2:0
Голи: Петер, 45+1, Баптістелла, 53

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Є. Павлюк, Дубко, Мартинюк — Баптістелла (Когут, 72), Калюжний, Литвиненко (Забергджа, 81) — Арі (Калітвінцев, 72), Петер (Мба, 62), Рашиця (Кастільйо, 62).

СК Полтава: Мінчев — Ухань, Підлепич, Місюра, Савенков — Дорошенко, Даниленко — Одарюк (Галенков, 65), Кононов — Сухоручко, Вівдич (Кобзар, 65).

Попередження: Сухоручко