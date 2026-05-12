Після скандального епізоду в матчі Вест Гем — Арсенал футбольні чиновники планують перегляд трактування контактів.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) планує вивчити питання боротьби між гравцями у штрафному майданчику перед виконанням стандартів. Про це повідомляє The Times.

За чинними правилами, поштовхи, утримання та боротьба між футболістами до моменту введення м’яча в гру часто не трактуються як порушення. Через це під час кутових і штрафних ударів гравці регулярно застосовують захвати та блокування суперників.

Увагу до проблеми привернув епізод у матчі 36-го туру АПЛ між Вест Гемом та Арсеналом, коли арбітри скасували гол господарів через боротьбу футболістів у штрафному майданчику. У клубах та серед футбольних чиновників вважають, що подібні ситуації стали надто частими та складними для трактування.

За даними джерела, IFAB розгляне можливі зміни протягом наступного сезону. Обговорення нових підходів можуть стартувати вже восени.