Визначився перший клуб, який вилетів з елітного дивізіону чемпіонату Іспанії за підсумками сезону-2025/26.

За підсумками минулого туру іспанської Ла Ліги, Реал Ов'єдо став першим клубом, який втратив всі шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

Доля колишнього клубу українця Андрія Луніна стала відомою після того, як у матчі 35 туру Жирона зіграла внічию з Райо Вальєкано (1:1).

Ов'єдо посідає у турнірній таблиці останнє 20 місце, набравши 29 очок у 35 матчах. Відставання від рятівної зони (17 місця), де розташовується Жирона, тепер становить десять очок за три тури до фінішу сезону.

Нагадаємо, Ов'єдо став новачком Ла Ліги цього сезону — "сині" потрапили до вищого дивізіону вперше з сезону-2000/01.

Наразі Леванте та Алавес також перебувають у зоні вильоту, але їх відставання від 17 позиції становить три та два очки відповідно.