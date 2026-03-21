Роман Йосипович в черговий раз намагатиметься підняти Чорноморець на вершину.
21 березня 2026, 12:24
Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук висловився про амбіції одеського клубу. Його слова наводить офіційний сайт "моряків".
"В Одесі має бути хороша команда – це принципова позиція. Іншого варіанту просто не існує.
Зараз ми перебуваємо в процесі побудови. Це непростий процес, він не може бути швидким, тут потрібні і час, і терпіння, і щоденна серйозна робота.
Я бачу, що команда рухається у правильному напрямку. Є бажання працювати, є розуміння, є конкуренція, є футболісти, які хочуть прогресувати. А далі все залежить від того, наскільки ми будемо стабільними в цій роботі і наскільки правильно пройдемо цей шлях.
Попереду важливий відрізок, і саме офіційні матчі покажуть нам, де ми знаходимося”, – сказав Григорчук.
Наразі Чорноморець посідає третє місце в турнірній таблиці Першої ліги. Сьогодні одесити проведуть перший матч після повернення Григорчука на тренерський місток. Суперник — тарасівська ЮКСА.