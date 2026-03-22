Верес — Колос 0:1
Гол: Козік, 83

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук (Сміян, 46) — Бойко, Харатін, Фабрісіо (Годя, 46) — Шарай (Гонсалвеш, 69), Ндукве (Стень, 82), Баїя (Веслі, 51).

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе (Станковські, 90+5), Степанекно (Кане, 62), О. Демченко — Гусол (Алефіренко, 78), Климчук (Тахірі, 79), Салабай (Денисенко, 63).

Попередження: Корнійчук, Годя — Гагнідзе