Львівські Карпати у домашньому матчі 21 туру української Прем'єр-ліги здобули перемогу над київською Оболонню (4:0).

Команда Олександра Антоненка на чужому полі намагалась розпочати гру в рівному із суперниками темпі, проте доволі швидко втратила контроль над ходом подій.

А коли підопічні Франсіско Фернандеса почали забивати, то зупинити їх було вже дуже складно. Голи у ворота "пивоварів" влітали на будь-який смак, і три з них відбулись із-за меж штрафного.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Оболонь у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — Оболонь 4:0

Голи: Бруніньйо, 22, 53, Алькайн, 37, Шах, 87

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Едсон (Ерікі, 87), Бруніньйо — Алькайн (Шах, 75), Фаал (Карабін, 89), Вітор (Стеніо, 65).

Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко (Прокопенко, 46), Ломницький (Суханов, 58), Семенов, Є. Шевченко — Волохатий, Приймак, Кулаковський (Третьяков, 46) — Нестеренко (Т. Лях, 70), Устименко (Мединський, 77).

Попередження: Бабогло, Едсон — Кулаковський, Жовтенко, Приймак