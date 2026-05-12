Іспанія

Після п'яти місяців інтенсивних переговорів досягнуто принципової домовленості.

Легендарний іспанський захисник Серхіо Рамос разом з інвестиційною компанією Five Eleven Capital досягли знакової принципової угоди щодо придбання футбольного клубу Севілья.

Цей прорив став результатом складного п'ятимісячного процесу переговорів та успішного проходження ретельного аудиту від компанії KPMG, який раніше відлякував інших потенційних покупців. Очікується, що цей крок ознаменує початок нової епохи трансформації для історичного андалузького клубу.

За інформацією видання Marca, згоди було досягнуто після двогодинної зустрічі між Серхіо Рамосом, генеральним директором Five Eleven Capital Мартіном Інком та мажоритарними акціонерами Севільї. Цьому передувала виснажлива дев'ятигодинна сесія днем раніше, на якій сторони узгоджували останні деталі процесу, що тривав із середини січня.

Наразі угода очікує на фінальне оформлення документів та нотаріальне засвідчення до 31 травня — дедлайну ексклюзивного періоду переговорів.

Придбання рідного клубу, з академії якого Рамос колись розпочав свій шлях до величі в «Реалі» та збірній Іспанії, ставить 40-річного гравця в унікальне становище. Нагадаємо, Серхіо ще не оголосив про завершення карʼєри, а за іспанськими правилами, чинні футболісти не можуть володіти часткою клубу, який виступає в тій самій лізі.

Це означає, що Рамос має ухвалити непросте рішення: або офіційно повісити бутси на цвях, щоб зосередитися на стратегічному та спортивному управлінні Севільєю, або ж продовжити ігрову кар'єру за кордоном.

Наразі андалусійці посідають 13-те місце в Ла Лізі, маючи в активі 40 очок після 35 матчів. Команда знаходиться у скрутному становищі, випереджаючи Алавес у зоні вильоту лише на три очки. Найближчий виїзний матч проти Вільярреала посеред тижня стане критично важливим випробуванням для збереження прописки у вищому дивізіоні.