Ліга чемпіонів

Серйозна травма коліна,залишає Артету без ключового правого оборонця на вирішальну гру проти ПСЖ, а також ставить під загрозу виступи гравця на літньому мундіалі.

Лондонський Арсенал отримав кадровий удар напередодні найважливішого відрізка сезону. Основний захисник команди Бен Вайт не зможе допомогти канонірам у фіналі Ліги чемпіонів проти французького Парі Сен-Жермен, що відбудеться в Будапешті. Крім того, під великим питанням опинилася його участь у чемпіонаті світу 2026 року в складі збірної Англії.

За інформацією Фабріціо Романо, 28-річний футболіст зазнав пошкодження медіальної колатеральної зв'язки коліна. Інцидент стався під час недільного матчу проти Вест Гема внаслідок зіткнення з Крайсенсіо Саммервіллем у першому таймі. Вайт був змушений покинути стадіон у спеціальному колінному бандажі.

Ця втрата створює серйозний головний біль для головного тренера Арсенала Мікеля Артети, адже клуб стикається з дефіцитом кадрів на позиції правого захисника: Юррієн Тімбер продовжує відновлюватися після хронічних проблем з гомілковостопним суглобом і перебуває поза грою ще з середини березня.

Крістіан Москера наразі розглядається як найбільш природна альтернатива для закриття цієї проблемної зони. Деклан Райс може стати екстреним варіантом — Артета вже ненадовго випробовував півзахисника в цій ролі під час гри з Вест Гемом.

Для самого Вайта ця травма є особливо жорстоким ударом долі. Цього сезону він зумів подолати попередні проблеми з коліном, відіграв 30 матчів і став невіддільною ланкою команди, яка претендує на здобуття історичного дублю.

Пошкодження Вайта має серйозні наслідки й для його міжнародної кар'єри. Гравець нещодавно повернувся до лав національної збірної Англії під керівництвом Томаса Тухеля. Збірна Англії потрапила до групи L, де її суперниками стали Хорватія, Гана та Панама. Свій матч-відкриття на ЧС-2026 англійці мають зіграти вже 17 червня проти хорватів.