Сотні вболівальників вибігли на поле у компенсований час, зірвавши перемогу своєї команди в дербі.

Празька Славія отримала максимально суворі санкції від Чеської футбольної асоціації після скандального зриву столичного дербі проти Спарти. Клуб оштрафовано на 10 мільйонів чеських крон (близько 357 000 фунтів стерлінгів), а також зобов'язано провести наступні чотири домашні поєдинки за зачиненими дверима.

Крім того, результат перерваного матчу анульовано — Славії зараховано технічну поразку (0:3), а перемогу віддано суперникам. Інцидент трапився минулої суботи. На сьомій хвилині компенсованого часу Славія вела в рахунку 3:2 і була за крок до перемоги в матчі та здобуття титулу чемпіона Чехії.

Однак сотні домашніх уболівальників не дочекалися фінального свистка і масово вибігли на поле, через що арбітр був змушений достроково зупинити гру. ЛФА назвала ці події абсолютно неприйнятним інцидентом.

Керівництво Славії не стало оскаржувати вердикт дисциплінарного комітету. Голова правління клубу Ярослав Тврдик жорстко засудив дії фанатів і заявив, що клуб накладе довічну заборону на відвідування стадіону для всіх правопорушників, які вторглися на газон.

"Ми з повагою приймаємо рішення дисциплінарного комітету та повністю усвідомлюємо серйозність усієї ситуації й відповідальність, пов'язану з організацією матчу", — йдеться в офіційній заяві Славії.

Попри те, що гості отримали технічну перемогу, Спарту також не оминули санкції. Клуб оштрафували на 600 000 чеських крон (21 400 фунтів стерлінгів) через неправомірну поведінку їхніх вболівальників, які підпалювали фаєри та завдали пошкоджень інфраструктурі стадіону.

Через присудження технічної поразки ситуація у чемпіонській гонці різко змінилася: перевага Славії на вершині турнірної таблиці над Спартою, яка посідає друге місце, скоротилася лише до п'яти очок. за три тури до кінця.

Свій наступний матч (вже за порожніх трибун) лідер чемпіонату проведе вдома у середу проти Яблонця.