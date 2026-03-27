Важлива гра у відборі до молодіжного Євро.
27 березня 2026, 18:22
В рамках групового етапу відбору до молодіжного чемпіонату Європи збірна України прийматиме Литву.
Головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса визначився зі стартовим складом на цей поєдинок.
Україна U-21: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Кисіль, Крупський — Пастух, Варфоломєєв, Кревсун, Гусол, Глущенко -- Степанов.
Запасні: Попович, Редушко, Тутєров, Захарченко, Вілівальд, Ващенко, Федор, Пищур, Царенко.
Початок матчу о 19:00 за київським часом.