Команда Михайленка здобула другу перемогу поспіль в еліт-раунді.

Юнацька збірна України U-19 продовжує успішний виступ в еліт-раунді відбору на чемпіонат Європи 2026 року. У другому турі підопічні Дмитра Михайленка здолали команду Казахстану та набрали максимум очок у групі.

Поєдинок склався на користь синьо-жовтих ще в першому таймі, коли суперник залишився в меншості після вилучення Калмурзи на 30-й хвилині. Українці скористалися чисельною перевагою та поступово довели справу до впевненої перемоги.

Рахунок у матчі відкрив Тютюнов наприкінці першого тайму. Після перерви Каменський подвоїв перевагу, а крапку в зустрічі поставив Богданов, зробивши рахунок розгромним.

Завдяки цьому результату Україна U-19 має дві перемоги у двох матчах і посідає перше місце у своїй групі, продовжуючи боротьбу за вихід до фінальної частини Євро-2026.