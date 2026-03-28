Велике українське розчарування.
28 березня 2026, 12:20
Півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився після поразки від національної команди Швеції (1:3).
"Якщо чесно, важко щось сказати. Можу лише підтвердити слова Віталія Миколенка. Соромно за таку гру перед усією Україною.
Було дуже багато індивідуальних, командних та тактичних помилок. Звісно, важко, коли пропускаєш вже на початку матчу. За 0:2 стало дуже складно. Ми мали напівмоменти, але ми їх не реалізували, а такі футболісти, як Віктор Йокерес, використовують майже все. Не забиваєш ти – забивають тобі. У такій грі потрібно бути сконцентрованішими.
Ми були мотивовані, але саме дрібниці вирішують результат таких матчів. Грати за збірну – це привілей. У наступному матчі хочемо реабілітуватися та зіграти заради нашої країни", — заявив Судаков.
Наступний матч збірна України проведе 31-го березня проти Албанії.