Інше

Велике українське розчарування.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився після поразки від національної команди Швеції (1:3).

"Якщо чесно, важко щось сказати. Можу лише підтвердити слова Віталія Миколенка. Соромно за таку гру перед усією Україною.

Було дуже багато індивідуальних, командних та тактичних помилок. Звісно, ​​важко, коли пропускаєш вже на початку матчу. За 0:2 стало дуже складно. Ми мали напівмоменти, але ми їх не реалізували, а такі футболісти, як Віктор Йокерес, використовують майже все. Не забиваєш ти – забивають тобі. У такій грі потрібно бути сконцентрованішими.

Ми були мотивовані, але саме дрібниці вирішують результат таких матчів. Грати за збірну – це привілей. У наступному матчі хочемо реабілітуватися та зіграти заради нашої країни", — заявив Судаков.

Наступний матч збірна України проведе 31-го березня проти Албанії.