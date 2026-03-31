Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 31 березня 2026 року.

У товариському матчі, який пройшов після невдачі у відборі до чемпіонату світу-2026, національна збірна України зустрілася з Албанією та здобула мінімальну перемогу.

На початку другого тайму Олексій Гуцуляк відгукнувся на навісну передачу та став єдиним автором гола в цьому протистоянні товариського характеру, принісши "синьо-жовтим" переможний результат 1:0.

Україна — Албанія 1:0

Гол: Гуцуляк, 46

Україна: Різник — Конопля (Тимчик, 64), Забарний, Сарапій, Михайлченко — Шапаренко (Судаков, 82), Ярмолюк (Калюжний, 64), Маліновський (Піхальонок, 74) — Гуцуляк (Циганков, 82), Яремчук (Пономаренко, 64), Волошин (Зубков, 74).

Албанія: Стракоша — Хюсай (Балліу, 59), Пллана, Джимсіті, Мітай — Аслані — Лачі (Паязіті, 59), Ходжа (Піло, 46) — Шеху (Байрамі, 59) — Броя (Мехметі, 46), Узуні (Асані, 83).