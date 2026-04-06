Україна

Керманич Оболоні прокоментував нічию проти Зорі.

Київська Оболонь напередодні зіграла внічию проти луганської Зорі на власному полі в рамках двадцять другого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував виступ власної команди.

"Насамперед хочу привітати всіх українців зі святом — це дуже важливий день для всієї країни.

Що ж до самої гри, то вона видалась цікавою для вболівальників, а команду варто похвалити за реакцію після невдалого виступу у Львові. Наші футболісти мали довести, що той результат був випадковістю, і їм це вдалось.

Команда провела серйозну роботу над помилками, проаналізувала гру з Карпатами та провели спаринг із Металістом 1925. Це допомогло краще зрозуміти причини невдачі та повернутись до своєї гри.

Ми готували різні варіанти ще на зборах, але саме схема 4-4-2 найбільше підходила під конкретного суперника. При цьому гравці добре орієнтуються в різних побудовах і без проблем адаптуються до змін.

Також окремо відзначив би вихід Тараса Ляха на заміну. Це було не просто тренерське рішення, а наслідок наполегливої роботи самого гравця. Тренерський штаб лише допомагає розкривати потенціал футболістів.

Загалом, я залишився задоволений тим, як команда повернулась до свого ігрового стилю та продемонструвала правильну реакцію після попереднього матчу", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме у рівненського Вереса.