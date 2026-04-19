Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 19 квітня та розпочнеться о 13:00.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кривому Розі місцевий Кривбас зіграє домашній матч проти львівського Руху.

КРИВБАС — РУХ

НЕДІЛЯ, 19 КВІТНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЄВГЕНІЙ ЦИБУЛЬКО (ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Наприкінці поточного сезону у верхній частині таблиці маємо перелік команд, які ведуть активну боротьбу за якісь конкретні здобутки, але маємо також і низку колективів, які ось-ось залишаться без будь-яких турнірних мотивацій на заключні тури. Аби цього не сталось, таким клубам, як криворізькому Кривбасу, наприклад, треба починати стабільно перемагати й сподіватись на похибки прямих конкурентів.

І оскільки три команди, які наразі перебувають вище за колектив Патріка ван Леувена та найближче до неї при цьому розташовані в турнірній таблиці, цими вихідними вже здобули певну максимальну кількість залікових балів, "червоно-білі" ризикують від них відстати, якщо не зможуть у домашніх умовах обіграти одного з претендентів на виліт.

А саме так нині й оцінюють виступи львівського Руху, оскільки в 2026 році команда Івана Федика ще не здобула жодної перемоги, тож поступово опустилась на третю з кінця сходинку в турнірній таблиці, і лише ще гірші виступи Олександрії та Полтави не дають "жовто-чорним" провалитись узагалі до зони прямого вильоту.

Утім, минулими вихідними сталась визначна подія — Рух здобув перший заліковий бал у другій частині сезону, продемонструвавши характер у домашній грі проти ковалівського Колоса на останніх хвилинах (1:1). За поганого для львів’ян рахунку на табло ніхто, окрім Федика, напевно й не вірив, що камбек у тій зустрічі можливий.

Але сенсу буття "жовто-чорних" цей результат не надто змінює — перспективи клубу взагалі неочевидні, і якщо відбудеться остаточний провал до зони перехідних матчів, то є великий ризик, що Рух із цим не впорається. А отже, якщо Федик дійсно має бачення того, як урятувати цей черговий набір молодняка львівської школи футболу + кілька легіонерів, то спин час цей план утілювати в життя.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо, Шевченко — Лін, Парако, Мендоза.

Рух: Герета — Ясінський, Підгурський, Товарницький, Кітела — Притула, М. Бойко, Таллес — Діалло, Ігор, Клайвер.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може зіграти в 200 раз унічию в УПЛ;

- Рух може зазнати 60 поразки та/або провести 60 безгольовий матч у чемпіонаті;

- Рух не перемагав у останніх семи матчах УПЛ: нічия, шість поразок;

- Кривбас пропускає вдома чотири гри поспіль — усього п’ять голів;

- Патрік ван Леувен на чолі клубів УПЛ проведе 70 матч та може здобути 40 перемогу;

