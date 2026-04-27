Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться луганська Зоря та рівненський Верес.

Луганська Зоря та рівненський Верес закриватимуть двадцять п'ятий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Віктор Скрипник, після поразки від донецького Шахтаря (1:2), залучив до стартового складу Янича в центрі оборони.

Олег Шандрук, на тлі перемоги над Олександрією (3:0), використав із перших хвилин Чечера в центрі захисту, тоді як Бойко гратиме в центрі поля, а Баїя розташується праворуч в атаці.

Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Янич, Жуніньйо — Кушніренко — Слесар, Андушич, Попара, Вантух — Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Пердута, Ескінья, Башич, Дришлюк, Саллієу, Горбач, Єлавич, Верлей, Мічин, Задорожний.



Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Чечер, Сміян — Фабрісіо, Кльоц, Бойко — Баїя, Стень, Гонсалвеш.

Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Саноцький, Корнійчук, Нійо, Годя, Шарай, Матківський, Пушкуца, Ндукве, Вовченко.

Гра Зоря — Верес почнеться о 15:30 за київським часом.