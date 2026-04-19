Захисник Металіста 1925 прокоментував перемогу над Кудрівкою.

Харківський Металіст 1925 напередодні обіграв Кудрівку в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Кудрівка 1:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник "жовто-синіх" Ілля Крупський прокоментував виступ власної команди.

"Так, звичайно, не дуже звично для всіх бачити мене на заміні. І так, це було наслідком зіткнення у грі з Вересом. Вирішили, що я сьогодні взагалі не братиму участі у поєдинку, але вже по ходу прийняли рішення, що треба допомогти команді.

Почуваюсь зараз значно краще. Сподіваюсь, що вже з перших хвилин вийду в наступному матчі.

Проти таких команд, як Кудрівка, завжди важче грати. Тому що вони не поступаються, борються до кінця, закриваються, і важко ламати їхню оборону. Ви правильно сказали, що проти лідера легше грати, ніж проти таких команд. Добре, що сьогодні перемогли, узяли три залікові бали, які нам дуже потрібні. Усіх із перемогою.

Звісно, нам не вдався якісний перший тайм, бо були непотрібні помилки. Але добре, що у другому таймі зламали хід гри, стали впевненішими, почали більше грати на м’ячі та забили цей гол.

Але хлопці на вістрі атаки нам дуже допомагають. Із Вересом вони забили чотири м’ячі. Сьогодні теж Мба відзначився. Вони молодці, як і вся команда сьогодні. Відзначу, що знову зіграли в захисті "на нуль" — це дуже приємно. Будемо далі працювати, адже зараз насичений графік. Будемо перемагати", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 гостюватиме в черкаського ЛНЗ, тоді як посеред тижня прийматиме Чернігів у Кубку України.