Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Манчестер Сіті прийматиме Арсенал.

Поєдинок відбудеться в неділю, 19 квітня, на Етіхад Стедіум у Манчестері. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.83, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 4.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.66.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Точна кількість голів Арсеналу: 1", представлений показником 2.45.

Коефіцієнтом 1.81 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Мультиголи: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.92.

